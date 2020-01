Grandinetti propone un consiglio comunale aperto sulla proposta ferroviaria di Abramo 

POLITICA

Sabato 25 Gennaio 2020 - 13:20

«Le motivazioni per cui Abramo, presidente della provincia, chiede la riapertura della stazione di Catanzaro Sala sono le stesse per cui noi chiediamo che ogni velocizzazione nei trasporti da e per l’aeroporto di Lamezia Terme debba necessariamente passare attraverso le stazioni di Nicastro e Sambiase per arrivare a Sant’ Eufemia» dichiara Francesco Grandinetti citando l’unico consiglio Comunale congiunto della storia del settembre 2014 tra Lamezia Terme e Catanzaro «che io nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Lamezia volli fortemente al quale l‘allora presidente Cardamone aderì molto volentieri. La prima “deliberazione” congiunta approvata dai due consigli comunali era proprio quella, tra le altre cose, di velocizzare il percorso da e per l’aeroporto in ogni mezzo (elettrificazione, miglioramento delle percorso esistente, nuovi treni…) ma lasciando inalterate le fermate di Nicastro e Sambiase al fine proprio di migliorare la conurbazione di quest’ area centrale della Calabria». Proposta che sarebbe ora al centro del progetto già approvato dalla Regione, mentre successiva e diversa è quella di Abramo, e su tale arriva arriva il dissenso di Grandinetti: «noi siamo d’accordissimo a creare un collegamento veloce tra l’aeroporto e la nostra città Capoluogo, ma la riduzione dei tempi di percorrenza deve essere realizzata attraverso le rettifiche planimetriche dell’attuale tratta, elettrificando la tratta stessa e migliorandone la qualità del viaggio attraverso nuovi treni dedicati e aumentandone la frequenza. Solo così si potrà parlare di tentativi reali di creare una area centrale della Calabria forte e dinamica che oltre alle città di Catanzaro e Lamezia possa abbracciare tutti paesi dell’hinterland lametino e catanzarese».