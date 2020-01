«L'assoluta, inverosimile ed assurda penuria di personale non può portare alla chiusura totale e definitiva della delegazioni comunali»

POLITICA

Domenica 26 Gennaio 2020 - 12:25

I consiglieri comunali Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino ed Antonio Lorena riprendono la denuncia della Cisl in riferimento alle delegazioni comunali presenti nei tre ex Comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia, sottolineando «l'assoluta, inverosimile ed assurda penuria di personale, ma rileviamo che tutto ciò non può portare alla chiusura totale e definitiva della delegazioni», rimarcando queste siano «presidi insostituibili per i cittadini e per la Città. Lamezia Terme ha un territorio vasto quasi quanto Milano ed i servizi di trasporto urbano non riescono a coprire pienamente le esigenze degli utenti».

La conseguenza sarà secondo i consigliere comunali «un'assoluta congestione degli Uffici centrali di via Perugini e nel contempo gravi disagi agli utenti, specie a quelli più anziani ed a quelli non automuniti. Ovviamente effetto non secondario sarà la desertificazione dei centri urbani, con conseguenze sui servizi offerti e con danni all'economia cittadina, già in grave crisi».

Si annuncia così che domani «depositeremo precipua mozione, che verrà portata all'attenzione della competente Commissione consiliare, per ribadire - al di là di possibili momentanee chiusure viste le contigenze - il nostro No chiaro e deciso alle paventate e richieste chiusure. Occorre sedersi assieme per valutare l'eventuale disponibilità edifici e stanze confacenti e le possibilità vere, in riferimento al personale presente e da reperire, per non privare i cittadini di servizi, consapevoli che il decentramento, nell'ottica di effettiva vicinanza ai cittadini, é uno dei principi basilari del nostro Stato».

Ma prima di maggio, in ogni caso, non ci sarà alcuna novità su personale in entrata.