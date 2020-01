POLITICA

Raccolti e differenziati 160 kg di rifiuti nel Clean up al parco Mastroianni indetto dall'associazione Lamezia Rifiuti Zero

Domenica 26 Gennaio 2020 - 15:15

Non in tantissimi a rispondere questa mattina Clean up al parco Mastroianni indetto dall'associazione Lamezia Rifiuti Zero, che però in sole 2 ore ha portato a 160 kg di rifiuti raccolti che erano stati dispersi nell'ambiente, ed ora conferiti e pesati all'isola ecologica comunale.

«Al lavoro anche alcuni sensibili esponenti dell'amministrazione comunale», comunicano dall'associazione nel sottolineare che «nuove relazioni si intrecciano con chi ha a cuore il presente e il futuro dell'ambiente e della nostra città. Molte le questioni di cui si è chiacchierato tra una bottiglia e un cartone raccolti tra l'erba. Il futuro è l'economia circolare: il futuro è Rifiuti Zero»