La-sezione-lametina-dell-Aia-ammette-in-organico-12-nuovi-arbitri

SPORT

Martedì 28 Gennaio 2020 - 20:30

La Sezione Aia di Lamezia Terme, a conclusione del Corso Nazionale, ha immesso nel proprio organico 12 nuovi arbitri che il 21 gennaio hanno sostenuto e superato le prove d'esame.

La Commissione esaminatrice, presieduta dal componente del Comitato regionale Calabria Giacomo Bruzzano, dal presidente sezionale Gianfranco Pujia e dai componenti Antonio Guerrise e Franco Pisani, coadiuvati dal segretario sezionale Mattia Roperto, ha sottoposto i candidati alle previste prove d'esame, quiz regolamentari e colloquio orale, verificando il buon grado di preparazione di tutti i partecipanti.

Il presidente Gianfranco Pujia, dopo aver rivolto un plauso ai colleghi Guerrise, Pisani e Martina Molinaro, che hanno gestito il corso appena concluso, ha espresso la propria soddisfazione per le qualità dimostrate dai nuovi arbitri che nelle prossime settimane, accompagnati dai colleghi più anziani in veste di Tutor, saranno impiegati nella direzione di gare del settore giovanile.

Nel dare il benvenuto nella grande famiglia dell'Aia li ha esortati, infine, a studiare il regolamento e frequentare assiduamente la sezione per confrontarsi con i colleghi più esperti, non tralasciando di curare la forma fisica indispensabile per gestire al meglio i prossimi impegni.

Questi i nomi dei nuovi fischietti lametini ai quali va l'ideale abbraccio di tutta la Sezione: Giuseppe Falvo, Antonio Scardamaglia, Gianluca Renda, Salvatore Di Cello, Mauro Talarico, Gabriel Stranges, Cristian Mazza, Marco Mancuso, Christian Pio Bevilacqua, Antonio Martello, Alex Caruso, Simone Durante.