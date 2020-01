Vittoria al 17° Grand Prix Esordienti Indoor 2020 per l'Arvalia Nuoto Lamezia

SPORT

Mercoledì 29 Gennaio 2020 - 9:50

Non è stata solo una vittoria, ma un tripudio di emozioni, quello che sabato 25 e domenica 26 gennaio ha abbracciato la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme e, in particolare, la Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia.

Vincitrice assoluta del “17° Grand Prix Esordienti Indoor 2020”, a più di 50 punti di stacco dalla seconda classificata, la squadra di agonisti lametini ha saputo dimostrare come, seppur in poco tempo, con tanto lavoro, la giusta determinazione e le grandi capacità, seguendo i preziosissimi consigli di mister Massimo Borracci e del suo vice, coach Francesco Strangis, sia possibile ottenere risultati di tale portata, che solo fino a qualche tempo fa potevano sembrare addirittura impensabili.

Danila Gullo, Mariafrancesca Cimino e Cristina Francesca Anna Galati sono i nomi delle tre Esordienti A femmine premiate come “migliori atlete di tutta la Calabria”, secondo i punteggi FINA.

“Migliori Esordienti A maschi di tutta la Calabria” sono risultati, invece, Giulio Torcasio e Gabriele Muggeri.

Tutti i risultati individuali conseguiti:

Danila Gullo – 1° posto nei 200m Misti Esordienti A Femmine (2'39.9), 1° posto nei (2'30.50), 1° posto nei 100m Dorso Esordienti A Femmine (1'11.80), 3° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Femmine (5'05.1), 3° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Femmine (1'08.20)

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1'20.1), 1° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2'36.3), 1° posto nei 200m Rana Esordienti A Maschi (2'53.20)

Gabriele Muggeri – 1° posto nei 200m Farfalla Esordienti A Maschi (2'44.1), 1° posto nei 100m Farfalla Esordienti A Maschi (1'11.3), 2° posto nei 1500m Stile libero Esordienti A Maschi (19'49.50)

Demis Francesco Lico – 1° posto nei 1500m Stile libero Esordienti A Maschi (19'24.50), 3° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Maschi (5'01.8), 3° posto nei 200m Farfalla Esordienti A Maschi (2'49.4)

Giorgio De Pace – 1° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Maschi (1'00.00), 2° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1'23.8), 2° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Maschi (2'17.7), 3° posto nei 200m Rana Esordienti A Maschi (3'10.10)

Cristina Francesca Anna Galati – 1° posto nei 800m Stile Libero Esordienti A Femmine (10'22.3), 2° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Femmine (5'04.7), 3° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Femmine (2'27.8)

Riccardo Pio D’Ippolito – 1° posto nei 200m Dorso Esordienti B Maschi (3'12.20), 2° posto nei 400m Stile Libero Esordienti B Maschi (6'07.8)

Giulio Torcasio – 1° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2'32.50), 2° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2'40.1)

Riccardo Stranges – 2° posto nei 100m Rana Esordienti B Maschi (1'42.7), 2° posto nei 200m Rana Esordienti B Maschi (3'35.40)

Mariafrancesca Cimino – 2° posto nei 400m Misti Esordienti A Femmine (6'05.50), 2° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Femmine (2'27.2)

Martina Maglia – 2° posto nei 200m Dorso Esordienti A Femmine (2'44.90), 2° posto nei 100m Dorso Esordienti A Femmine (1'15.20)

Gabriele Mascaro – 2° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2'36.80)

Valeria Turtoro – 2° posto nei 200m Misti Esordienti B Femmine (3'29.7), 3° posto nei 50m Farfalla Esordienti B Femmine (43.9)

Michele Severino Aquilano – 3° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1'30.9)

«E’ stata una vittoria netta – ha commentato mister Borracci – e siamo davvero soddisfatti dei risultati, perché abbiamo visto spiccare diversi atleti. In particolare la Gullo, Pittelli, Maglia, De Pace e Galati, che hanno dato vita a delle grandi prestazioni e hanno conseguito tempi di valore nazionale. Buoni anche i piazzamenti della squadra di Esordienti B, in grande crescita. Performance degne di nota, poi, per Turtoro, Stranges, D’Ippolito, Torcasio e Mascaro, ma anche Muggeri e Cimino, che ha fatto un vero e proprio exploit. Ha stravinto anche Lico, davanti al suo compagno di squadra Muggeri, nei 1500 stile. È stata davvero un’immensa gioia poter assaporare questa importante vittoria nella nostra piscina, circondati da un grande pubblico».

Positive sono state anche le gare di Gaia Anna De Sando, Giulia Rocca, Alice Vinci, Carol Serra, Domenico Piero Strangis, Giulia Cianflone, Daniele De Luca, Fabiola Currado, Giorgia Bisurgi, Rosetta Erika Caputo, Antonio Devito e Francesco Gallo, che hanno contribuito al raggiungimento di un risultato così soddisfacente.