Il-9-febbraio-l-avvio-della-fase-ad-orologio-anche-per-il-Basketball-Lamezia-contro-l-asd-Pallacanestro-Viola-Supporters-Trust

Venerdì 31 Gennaio 2020 - 16:0

Terminata la fase della stagione regolare, fine settimana di riposo per la serie C Silver di basket calabrese, con palla a 2 fissata per il 9 febbraio con l'avvio della fase ad orologio anche per il Basketball Lamezia, che alle 19 ospiterà al Palasparti l'asd Pallacanestro Viola Supporters Trust.

Domenica dopo, alle 18, trasferta a Rende, il 23 febbraio ritorno in via Marconi per la gara contro l'A. Dil. Scuola Di Basket Viola, il sabato successivo trasferta a Reggio Calabria affrontando alle 20 l'A.S.D.Lu.Ma.Ka. Basket.

L'8 marzo alle 19 al Palasparti gara contro la Dielnet Srl Vis Reggio, la settimana dopo alle 18 trasferta in casa dell'Ad Us Catanzaro Centro Basket per chiudere la seconda parte di stagione.