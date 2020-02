Con Grand Tour – Erasmus possibili tirocini di 4 mesi all’estero per diplomati calabresi

Oltre 50 gli operatori calabresi presenti nello stand della Regione a Milano in occasione della BIT, che hanno presenziato all’apertura della kermesse con la presentazione dei progetti in cantiere di Federalberghi Calabria.

A relazionare erano presenti i dirigenti della Federazione Regionale quali Fabrizio D’Agostino, presidente Regionale e Giovanni Notarianni vice presidente Regionale, Giancarlo Formica e Maurizio Baggetta componenti del Direttivo, Francesco Perino Segretario Generale nonché il Dirigente della Regione Calabria Rodolfo Bova e Rosaria Succurro Assessore al Turismo del Comune di Cosenza che hanno illustrato gli incoraggianti dati di sviluppo del turismo in Calabria nonostante le numerose difficoltà.

D’Agostino inoltre ha presentato l’ambizioso progetto “Grand Tour – Erasmus”, promuovere iniziative in grado di favorire la destagionalizzazione del turismo calabrese e la crescita di altri aspetti legati alla definizione e allo sviluppo di attività a sfondo culturale. Da qui l’idea di presentare, in collaborazione con partner locali ed esteri, la proposta di fornire a 100 neodiplomati calabresi degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 con specializzazione in indirizzi di studio quali turismo, ospitalità, lingue e marketing, l’opportunità di formarsi gratuitamente in un contesto internazionale attraverso un’esperienza di tirocinio di 4 mesi presso aziende localizzate in Regno Unito, Spagna, Francia, Malta e Belgio.