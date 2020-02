Treni diretti da Lamezia Terme alla fascia jonica, Ferrovie in Calabria valuta la raccolta firme

Citando una pec ricevuta nel denunciare nuovi disservizi e coincidenze perse, l’associazione Ferrovie in Calabria rilancia la proposta, già avanzata lo scorso anno, di un nuovo «schema di cadenzamento che preveda l’alternanza di treni diretti da/per Lamezia Terme Centrale sia in direzione Reggio Calabria Centrale via Roccella Jonica, che in direzione Sibari via Crotone, senza rottura di carico a Catanzaro Lido».

A supporto si annuncia che «ci faremo promotori di una raccolta di firme (vedremo attraverso quale modalità) per chiedere la realizzazione di quanto da noi proposto, al fine di offrire alla fascia jonica calabrese quella continuità territoriale perduta ormai 10 anni fa, e solo parzialmente recuperata dopo tanti anni di battaglie: oggi non ci sono più scuse per rimandare ciò, dopo la tanto attesa normalizzazione contrattualistica ed economica tra la Regione Calabria e Trenitalia».

L’associazione rimarca come «il versante jonico calabrese soffre un isolamento ormai atavico, anche a causa della soppressione, anni orsono, dei collegamenti Intercity, Intercity Notte ed Espresso che collegavano questi territori con il resto d’Italia, offrendo anche servizio letti e cuccette. Ad oggi, infatti, l’unico “sbocco” della fascia Jonica calabrese con i servizi a lunga percorrenza, sono le due coppie di Intercity (comunque dignitose, con vetture finalmente idonee, tipo UIC-Z) che collegano Reggio Calabria Centrale a Taranto in coincidenza con treni IC ed ICN da/per Roma Termini e Milano Centrale. Certo, il nostro obiettivo resta sempre quello di ottenere il ripristino – realizzabile a costo zero attraverso l’unificazione con l’esistente IC 562/559 RC-TA e vv – del collegamento diretto Intercity Notte tra Reggio Calabria Centrale e Milano Centrale via Jonica».

Ciò che sarebbe di più rapida realizzazione, secondo l’associazione, è invece «il ripristino di un’offerta commerciale regionale che possa offrire alla fascia jonica calabrese un collegamento diretto, distribuito su tutta la giornata, con Lamezia Terme Centrale, principale hub dei trasporti calabrese grazie alla presenza dell’Aeroporto Internazionale, tra l’altro collegato comodamente con la stazione Centrale attraverso un servizio bus navetta cadenzato ogni 30 minuti ed utilizzabile con biglietto integrato di Trenitalia, con origine/destinazione “Lamezia Terme Aeroporto”».

Nella nota si ammette che «indubbiamente in questi ultimi anni alcuni passi in avanti su questo tema sono stati compiuti, grazie all’impegno della Regione Calabria ed alla disponibilità della Divisione Passeggeri Regionale Calabria di Trenitalia, anche alla luce della firma del nuovo Contratto di Servizio Regione Calabria – Trenitalia di 15 anni. Ormai un mese fa veniva infatti istituita una terza coppia di treni diretti tra la Locri e Lamezia Terme Centrale…ma parliamo appunto, ancora oggi, di sole 3 coppie. Analogo problema in direzione Crotone, dove non sono più di due e mezza le coppie di treni dirette».