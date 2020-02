Disservizi per gli utenti al Postamat di Piazza 5 Dicembre

Diverse lamentele sono sopraggiunte negli ultimi mesi, presso lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Lamezia Terme, sito in via G.B. Caputi, 2 per il continuo malfunzionamento del Postmat ATM preposto per il prelievo contante delle banconote all’esterno alla Posta Centrale di Piazza 5 Dicembre

Il disservizio consisterebbe per chi si reca ad effettuare una operazione nel trovare spesso la macchinetta “Momentaneamente fuori servizio”, come si legge sul display, anche negli orari in cui gli sportelli interni sono chiusi al pubblico, oppure riferisce qualche utente che se si effettuano i prelievi molto spesso le banconote non vengono correttamente erogate.

Il legale Zaira Niaty, nonché responsabile della delegazione territoriale di riferimento, ha preso in carico tale incresciosa situazione, ritenendo più che legittimo attivarsi immediatamente, formalizzando in questi giorni già una diffida contro Poste Italiane con sede in Roma, per cercar di far fronte a tale problematica.

«Il reclamo inoltrato a Poste Italiane è da considerarsi nell’interesse della collettività», sottolinea la responsabile dell’Unione, e non solo per chi ha posto alla sua attenzione il caso, e pertanto ha provveduto a richiedere contestualmente, anche la periodica manutenzione tecnica o sostituzione del distributore automatico visto che risulta essere spesso inaccessibile, non dimenticandosi che le esigenze personali programmate ed improrogabili legate alla vita quotidiana di ogni cittadino possono essere le più disparate. Ora si attende una risposta concreta da Poste Italiane.