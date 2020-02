Sciopero all’aeroporto di Lamezia Terme di alcuni dipendenti Enav il 25 febbraio

Per quanto riguarda i propri aderenti alla Fit – Cisl, Ugl Ta, Unica il personale Enav dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme sarà in sciopero il 25 febbraio con il personale turnista H35 dalle 13 alle 17, e con il personale normalista H36 nelle ultime 4 ore di servizio.

Durante lo sciopero sarà garantito il rispetto dei servizi minimi previsti per legge secondo l’elenco voli Enac.

Motivo del contendere le richieste già avanzate a novembre, contestando la «mancata messa in sicurezza delle strutture che presentano infiltrazioni d’acqua, in particolare in prossimità di impianti elettrici; mancata verifica tecnica che garantisca la sicurezza degli immobili e dei suoi occupanti per la presenza di numerose crepe in tutta la struttura a seguito del recente terremoto; verifica delle condizioni igieniche ed eventuale sanificazione delle unità di trattamento dell’aria (uta); sostituzione dei sistemi filtranti la luce solare, già oggetto di accordo in cui si prevedeva l’installazione per lo scorso settembre 2018».

Non sono andate poi a buon fine le due fase di conciliazione il 5 novembre ed il 9 gennaio, arrivando all’attuale giornata di sciopero.