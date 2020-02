«La situazione dei cimiteri comunali è grave e va affrontata in maniera complessiva per fornire risposte alle richieste dei cittadini. La riduzione della fascia di rispetto merita una discussione più ampia unita ad un’analisi di progetti concreti per nuovi luoghi di sepoltura» sostiene il consigliere comunale Mimmo Gianturco, anticipando quanto in discussione mercoledì in consiglio comunale e già affrontato in quinta commissione consiliare.

«La riduzione della fascia di rispetto attorno ai 3 cimiteri cittadini da 200 a 50 metri proposta dall’amministrazione comunale con la quale si riduce il raggio nel quale vige il divieto a costruire – evidenzia Gianturco – è condivisibile, ma ritengo si debba discutere unitamente alla grave situazione relativa alla scarsa disponibilità di luoghi di tumulazione e inumazione comunali. Ci troviamo in un momento storico dove la disponibilità di luoghi di sepoltura non riesce a soddisfare il normale fabbisogno e deliberare la riduzione delle aree dove poter ingrandire i cimiteri esistenti, senza una complessiva ed esaustiva discussione sul tema, lascia qualche perplessità».

Dopo che le proposte private di progetto di finanza non sono state valutate dalla terna commissariale, l’indirizzo dell’attuale amministrazione comunale dovrebbe essere quello di emettere una nuova manifestazione di interesse.