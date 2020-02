Funzionamento regolare e nessuna criticità tecnica al Postamat di Piazza 5 Dicembre

In riferimento all’articolo dal titolo “Disservizi per gli utenti al Postamat di piazza 5 Dicembre” del 12 febbraio, Poste Italiane precisa che a seguito di verifiche effettuate sull’ATM è emerso che il funzionamento è regolare e non si evidenziano criticità tecniche.

Il caso era stato sollevato dallo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Lamezia Terme, sito in via G.B. Caputi, raccogliendo lamentele di utenti che lamentavano un disservizio che consisterebbe per chi si reca ad effettuare una operazione nel trovare spesso la macchinetta “Momentaneamente fuori servizio”, come si legge sul display, anche negli orari in cui gli sportelli interni sono chiusi al pubblico, oppure riferisce qualche utente che se si effettuano i prelievi molto spesso le banconote non vengono correttamente erogate.

Disservizi ora superati o non registrati nella replica della società nazionale che gestisce il servizio postale.