Aumento organici magistratura, approvato Odg dell’onorevole Wanda Ferro

Nell’ambito della discussione sul “milleproroghe”, la Camera ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno proposto dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia, on. Wanda Ferro, che punta ad incrementare l’organico dei magistrati.

“Sono particolarmente soddisfatta che il Governo si sia convinto a recepire la nostra proposta, dopo che l’ennesima imposizione della questione di fiducia ha fatto cadere l’emendamento al decreto che avevo presentato. Ringrazio il capogruppo Francesco Lollobrigida e tutti i colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia che hanno sostenuto con forza la mia proposta, riformulata al governo come ordine del giorno”. Dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del governo su un testo riformulato, il gruppo di Fratelli d’Italia, considerata l’evidente contrarietà di una forza politica di maggioranza, ha chiesto comunque che il documento venisse posto in votazione in aula, ottenendo l’approvazione quasi unanime.

Presentando l’ordine del giorno in aula, Wanda Ferro ha rimarcato come “all’apertura di ogni anno giudiziario si parla della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo sufficienti”, e che “dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991 magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del 10.32% su base nazionale”.

Per Wanda Ferro la questione è particolarmente grave nei distretti giudiziari meridionali, “come ad esempio il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro (13,65%) e in quello di Reggio Calabria (18.67%) a fronte di carichi di lavoro elevati”. Per Wanda Ferro “la carenza di magistrati ha subito una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi provvedimenti normativi relativi all’età di pensionamento dei magistrati” e “il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferimento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più anziani”.

L’ordine del giorno approvato impegna il Governo “a valutare l’opportunità di adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche per assicurare il ricambio generazionale dell’alto numero di magistrati andati in pensione e a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possono esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno d’età”. Rispetto a quest’ultima proposta, Wanda Ferro ha ricordato che una norma analoga è stata inserita dal governo nello stesso “milleproroghe” relativa all’innalzamento dell’età pensionabile dei medici, dopo che fin dal 2018 lo stesso provvedimento era stato proposto da Fratelli d’Italia come emendamento alle varie leggi di bilancio ed era stato puntualmente bocciato.

“Capita spesso che il Governo prima dica no alle proposte di Fratelli d’Italia e poi le ripresenti come proprie. Speriamo – conclude Wanda Ferro – che il Governo abbia l’onestà e la lungimiranza di non farne ancora una volta una questione di primogenitura, e dia seguito all’impegno assunto in aula”.