Dal 9 marzo una panchina rossa in ricordo delle donne vittima di violenza in via Da Vinci

Una “panchina rossa”, per ricordare le donne vittima di violenza, troverà posto dal mese prossimo nella villetta accanto il Giudice di Pace.

La giunta Mascaro ha infatti deliberato ieri di accogliere la proposta dell’associazione Per Te, ed autorizzare la stessa a dipingere di rosso la panchina ubicata nello spazio adibito a parcheggio in via Leonardo da Vinci nei pressi dell’Ufficio del Giudice di Pace.

E’ inoltre previsto di riservare alla stessa associazione la plancia posta in via Leonardo da Vinci al fine di creare un “Punto informativo” per tutte le iniziative e le informazioni relative alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.

L’inaugurazione è prevista il 9 marzo alla presenza delle istituzioni.

Sempre ieri è stato approvato l’atto con cui l’Associazione Fidapa – Sezione di Lamezia Terme, insieme ad altri Clubs ed associazioni, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, anno 2019, nell’ambito del Progetto “Siamo tutti con te” – III edizione, ha espresso la volontà di donare a questo Comune un contributo economico di 400 euro da destinare al centro antiviolenza Demetra a beneficio di donne vittime di violenza presenti sul territorio di Lamezia Terme.