Ennesimo consiglio comunale aperto sulla sanità invocato da Vincenzo Cutrì

Dopo incontri, riunioni dei sindaci, commissioni consiliari, torna puntuale e ricorsiva anche l’ennesima richiesta di consiglio comunale aperto sulla sanità lametina, dopo gli esiti nulli di tutti gli altri effettuati nel corso delle precedenti amministrazioni comunali.

La proposta arriva da Vincenzo Cutri, già consigliere comunale e presidente dell’associazione “Uniti per Fonti e per Lamezia”, chiedendo che «dovranno essere invitati i sindaci del lametino e tutte le autorità istituzionali nazionali e regionali deputate a dare quelle risposte che la collettività aspetta da diverso tempo. Non una passerella, ma risposte concrete per il territorio».

Sebbene la conferenza dei sindaci, organo previsto e titolato, sia convocata per il 4 marzo, e non siano mancati già incontri in via Perugini proprio sullo stesso tema, Cutrì ricorda che «la situazione nelle diverse Unità Operative, nonostante la presenza di personale qualificato e reparti di eccellenza, è divenuta insostenibile a causa della mancanza di un numero sufficiente di operatori sanitari. Il personale è stremato da carichi di lavoro insostenibili e non è più in grado di fornire determinati servizi»