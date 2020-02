Differenziata

Da domani i cassonetti stradali spariranno dalla zona di Nicastro Centro Est

Si invita perciò ad adeguarsi: "chi non ha ancora provveduto a ritirare i mastelli si attivi al più presto, recandosi alla Multiservizi in via della Vittoria"

L’associazione Lamezia Rifiuti Zero ricorda che «domani i cassonetti spariranno dalla zona di Nicastro Centro Est. Nonostante la raccolta porta a porta sia iniziata già da una settimana, molte utenze continuano a conferire nei cassonetti stradali, che da domani non ci saranno più». Si invita perciò ad adeguarsi: «chi non ha ancora provveduto a ritirare i mastelli si attivi al più presto, recandosi alla Multiservizi in via della Vittoria». Si ricorda infine come «chi abita in una zona servita dal porta a porta rischia multe salate se conferisce nei cassonetti stradali»