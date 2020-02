Guarascio lamenta il silenzio mediatico del sindaco Mascaro sul coronavirus

«In queste ore di particolare preoccupazione ed emergenza nel nostro Paese, mentre tutti in sindaci della Calabria intervengono e danno anche indicazioni, devo purtroppo constatare che il primo cittadino di Lamezia Terme continua a rimanere in silenzio come se nulla stesse accadendo», lamenta il consigliere comunale nonché capogruppo di Nuova Era, Eugenio Guarascio.

«Eppure, Lamezia è la porta della Calabria dove insistono l’aeroporto, la stazione centrale e lo snodo autostradale. E il sindaco che fa?», si interroga l’imprenditore lametino, «ora al di là delle disposizioni ministeriali e delle linee guida del Governo, ritengo che un sindaco avendo anche responsabilità in materia di sanità cittadina, dovrebbe vigilare a tutela dei cittadini e anche degli operatori che lavorano allo scalo, alla stazione ferroviaria e in tutti gli altri punti di grande comunicazione».

Punti che sono gestiti però da altri enti, con indicazioni che arrivano quindi in modo sovracomunale (Enac, Sacal, Trenitalia, Regione, Ministero, etc). Ci sarebbe da oggi l’albo pretorio offline al Comune di Lamezia Terme, rimanendo in tema di atti amministrativi vincolanti in ambito di pubblicazione, ma di questo nessuno ha fatto menzione. La carta della trasparenza ed efficienza amministrativa in tempi di coronavirus non c’è.