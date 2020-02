“Dobbiamo apprendere dal sindaco di Catanzaro la bocciatura del piano del fabbisogno del personale”

«Lamezia è ormai sotto “tutela” di Catanzaro? Il sindaco di Catanzaro è diventato “ad interim” sindaco di Lamezia? Sergio Abramo è stato nominato, da chi non è dato sapere, “tutore speciale” e “protettore” della nostra città?» si chiede Rosario Piccioni, consigliere comunale di Lamezia Bene Comune, dopo il commento da parte del primo cittadino di Catanzaro della bocciatura da parte del collegio dei revisori dei conti del piano del fabbisogno di personale predisposto dalla giunta Mascaro, di cui però online non c’è traccia essendo l’albo pretorio offline da ieri pomeriggio.

«Noi consiglieri comunali dobbiamo apprendere dalla stampa e per di più dalle dichiarazioni del sindaco di Catanzaro la bocciatura del piano del fabbisogno del personale» sostiene Piccioni, annunciando che «farò subito istanza di accesso agli atti per conoscere il parere integrale dei revisori e fare le opportune valutazioni nel merito. Approfondiremo in maniera responsabile ciò che hanno scritto i revisori e, se dovessero essere confermate, le eventuali responsabilità dei commissari. Ma il dato politico resta grottesco».

L’esponente dell’opposizione si chiede se «possibile che questa amministrazione sia così sprovveduta politicamente da non avere neppure un consigliere di maggioranza o un parlamentare disposto a sollevare una questione così importante? Il sindaco Abramo entra a gamba tesa in una vicenda che riguarda il Comune di Lamezia. E sottolineiamo: non per dare un contributo costruttivo, cosa che sarebbe apprezzata, ma per utilizzare la vicenda strumentalmente e fare propaganda». Intanto a Catanzaro conoscono atti che gli stessi consiglieri lametini ammettono di non avere, sebbene interni a via Perugini.