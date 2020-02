Mozione e seduta di commissione sui progetti utili alla collettività da individuare in specifici settori

Sarà oggetto domani di una seduta di commissione consiliare l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in lavori a beneficio della comunità, e per tale ragione alcuni consiglieri di maggioranza (Rosy Rubino, Alessandro Saullo, Giovanni Arrigo Saladini, Annalisa Spinelli, Anna Caruso) hanno presentato un’apposita mozione reputando che in aderenza allo spirito del provvedimento, è essenziale la definizione dei PUC, acronimo che indica i Progetti utili alla collettività da individuare in specifici settori (culturali, sociali, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni)».

Secondo gli esponenti della maggioranza «è un passo che apre la cosiddetta fase due per il reddito di cittadinanza ed è possibile compierlo ora in ragione del fatto che nella prima metà di gennaio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale un Decreto ed una circolare del Ministero del Lavoro, documenti che hanno definito i PUC e fornito le istruzioni operative in relazione all’obbligo, per i percettori del reddito, di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale».

Si sostiene così che «siamo dunque nella condizione di poter disporre di una significativa forza lavoro ma è bene tuttavia precisare che l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza è subordinato al rispetto di precisi limiti, non possono infatti sostituirsi al personale comunale o a quello di enti che gestiscano servizi in esternalizzazione ed il loro impiego è – peraltro – nell’ordine di un minimo di 8 ore settimanali fino ad un massimo di 16».

In tale ottica l’11 febbraio è stata presentata una mozione «per velocizzare gli iter necessari; infatti, discuteremo domani in settima commissione- Politiche occupazionali e politiche giovanili- assieme all’amministrazione comunale su come definire al più presto i contesti di utilizzo. Si tratta di un’opportunità ma la via maestra per ogni Comune è quella di essere messi in condizione di disporre di forza lavoro qualificata, a tempo pieno e con una prospettiva di impiego stabile e duratura nel tempo; chi individua nei percettori del reddito di cittadinanza e nel loro impiego la panacea per ogni esigenza dei Comuni da una lettura semplicistica e superficiale del provvedimento e delle necessità delle amministrazioni pubbliche. Per coloro che invece ricevono il reddito di cittadinanza l’auspicio è che il provvedimento dispieghi per intero i suoi effetti riducendo il profilo assistenziale ed aumentando, nel concreto, le opportunità di lavoro».