Rinnovo di concessioni e nuovi spazi per l’aeroporto lametino, ma niente nuova aerostazione

Se con il bilancio 2020 scadrà il triennio di gestione del presidente Arturo De Felice, nominato dalla precedente gestione politica regionale (ed in tal senso da valutare le scelte tanto del nuovo corso Santelli che del Comune con il ritorno del sindaco Mascaro), in Sacal i primi mesi del nuovo anno sono stati anche incentrati sul rinnovo di gestione di alcuni servizi, ma anche sulla risposta ad alcuni disagi in essere per l’aeroporto di Lamezia Terme. Non quindi la nuova aerostazione promessa, con fondi e progetti rimasti nel limbo burocratico, ma interventi tampone per fronteggiare la prossima alta stagione in cui si ci aspetta il picco di arrivi e partenze.

Il 18 febbraio è stato siglato l’accordo quadro lavori di manutenzione delle pavimentazioni e pertinenze stradali, ricadenti all’interno dell’area di competenza dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, alla ditta Costruzioni Stradali Srl che ha offerto un ribasso pari al 29,330% sull’elenco prezzi unitari per un importo complessivo di 139.500 euro, oltre a 10.000 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Iva.

Il 28 gennaio è stata pubblicata l’indagine di mercato per il noleggio di 7 mesi (dal collaudo all’avvio dello smontaggio), oltre 3 mesi di eventuale proroga, di tendostrutture complete di pavimentazione, impianti elettrici e di climatizzazione (installazione, collaudo e manutenzione), oltre a strutture di raccordo. Importo dell’appalto 400.000 euro più Iva, con Sacal che inviterà attraverso l’invio di apposita lettera di invito mediante il Portale Appalti alla successiva fase della procedura, le società regolarmente iscritte alla categoria “D.04” che abbiano manifestato in proprio interesse entro il 12 febbraio.

Collegato a questo un’altra indagine di mercato del 3 febbraio dedicata entro il 17 febbraio a ditte che possano fornire un container attrezzato con bagni, struttura in carpenteria metallica, completo di certificazioni materiali e staticità struttura, da installare entro fine marzo.

Il 10 gennaio per i lavori di manutenzione delle coperture dell’aerostazione passeggeri, merci e degli hangar presso l’aeroporto lametino si era fissato un importo dell’appalto di 78.000 euro,IVA esclusa, oltre 11.250 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le ditte interessate anche in questo caso si potevano fare avanti entro il 27 gennaio.

Sarà invece una gara mediante procedura aperta e aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa quella per il noleggio quinquennale (con eventuale proroga di 6 mesi) di un sistema di automazione e conteggio posti disponibili per i parcheggi presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Importo a base di gara fissato in 600.000 euro, termine per presentare le offerte il 9 marzo,

La procedura ha per oggetto il noleggio, l’assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk), comprensivo di messa in opera di 3 sistemi automatizzati di controllo accessi, entrate, uscite, barriere, casse automatiche, sistema interfonico e gestione remota per le aree denominate:

Park 1, situato presso l’Aeroporto di Lamezia Terme è composto da due aree, di cui una fronte terminal (P1) con 3 casse automatiche, 1 cassa manuale, 2 entrate, 3 uscite, e la seconda area fronte Cargo (P2) con 3 casse automatiche, 2 entrate, 2 uscite e in gestione remota dal Parcheggio Terminal (P1) anche con videosorveglianza e relativa centralizzazione

Park 2, situato presso l’Aeroporto di Reggio Calabria è composto da due aree; la prima area centrale (Park Centrale) con 1 cassa automatica, 2 entrate, 2 uscite; la seconda area pineta (Park Pineta) con 1 entrata e 1 uscita e relativa centralizzazione.

Park 3 situato presso l’Aeroporto di Crotone con 1 cassa automatica, 1 entrata e 1 uscita.

Sempre nell’ultimo mese in merito allo scalo lametino pubblicati poi gli avvisi per le subconcessioni da 6 anni per attività già esistenti di parafarmacia, edicola – tabacchi, vendita gioielli Spadafora, aree pubblicitarie.