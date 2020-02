In treno da Catanzaro a Lamezia Terme, l’associazione Ferrovie in Calabria rimarca gli interventi già in itere

L’associazione Ferrovie in Calabria valuta come già superato il dibattito tornato in auge recentemente su quale sia la migliore soluzione per il collegamento ferroviario tra Lamezia Terme e Catanzaro.

«Il rinnovo e l’elettrificazione della Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale è già stato approvato con delibera CIPE, con tanto di stanziamento di 81 milioni di euro», si ricorda, «che oltre all’elettrificazione, prevedono interventi di velocizzazione del tracciato già esistente passante per Sambiase e Nicastro, con particolare riferimento alla costruzione di una variante di 1,3 km nei pressi del Torrente Cancello, che andrebbe a sostituire l’attuale ponte provvisorio che costringe i treni ad un rallentamento a 30 km/h».

Altri dati estrapolati da quelli comunicati dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana, che ha compiuto assieme ad Italferr studi approfonditi su tracciato già attivo tra Settingiano e Lamezia Terme Centrale, l’associazione rimarca come «dal km 1+206 al km 9+506 (in breve, da Lamezia Terme Centrale a poco dopo la stazione di Lamezia Terme Nicastro) saranno eseguiti interventi di rettifica e rinnovo del tracciato che consentiranno una velocità massima di 150 km/h nel rango C in corso di istituzione (la velocità massima attuale è di 85 km/h in rango B); tra la stazione di Lamezia Terme Nicastro al Posto di Movimento di Feroleto Antico-Pianopoli, la velocità massima sarà di 100 km/h in rango C (attuale velocità massima 85 kim/h in rango B)».

Inoltre «dal PM Feroleto Antico-Pianopoli alla stazione di Marcellinara, includendo la variante di tracciato sul torrente Cancello, la velocità verrà elevata per i primi 3,2 km a 100 km/h in rango C, per i successivi 1,6 km a 130 km/h, per i restanti 3,4 km a 150 km/h (su tutta la tratta l’attuale velocità massima è di 85 km/h in rango B). Dalla stazione di Marcellinara a Settingiano, per 4,1 km, la velocità massima sarà anche elevata a 150 km/h in luogo degli attuali 85. Da Settingiano, inizio della variante di tracciato attivata il 15/06/2008, la velocità massima è già attualmente di 145 km/h, ovviamente non sfruttata a causa della non elettrificazione della linea ed utilizzo di materiale rotabile diesel con vel. max di 130 km/h. Su tutta la tratta Settingiano – Lamezia Terme Nicastro, sono inoltre previsti interventi di regimentazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che periodicamente interessano la sede ferroviaria e le Gallerie Cancello e Marcellinara. Per quanto riguarda invece l’elettrificazione, è prevista la costruzione di nuove Sottostazioni Elettriche a Settingiano, Feroleto Antico-Pianopoli, Catanzaro Lido, oltre al potenziamento della già esistente SSE di Lamezia Terme Sambiase».

Si sottolinea poi come «oltre agli interventi sull’armamento e sulla successiva elettrificazione, tale velocizzazione ha reso necessaria la sostituzione (completata già a maggio dello scorso anno) del Sistema di Supporto alla Condotta con il più performante Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT), per la gestione della sicurezza nella circolazione dei treni, ed un primo innalzamento della velocità massima di linea di circa il 10%: per questo intervento RFI ha stanziato 1 milione di euro».

Per avvalorare quindi la poca utilità del dibattito politico tra le due sponde dell’istmo l’associazione evidenzia che «l’insieme di questi interventi, già definiti, pianificati e finanziati a gennaio 2017 con il piano operativo CIPE 2014-2020, porterà ad una riduzione dei tempi di percorrenza da Catanzaro Lido a Lamezia Terme Centrale dagli attuali circa 50 minuti, a 30 minuti, continuando a servire i bacini d’utenza di Lamezia Terme Nicastro e Lamezia Terme Sambiase. Per quanto riguarda il collegamento con l’Aeroporto, è stato valutato maggiormente conveniente ed economico, l’avvio di un servizio di bus ad elevato livello di servizio (BELS), su corsia riservata, da Lamezia Terme Centrale all’Aeroporto Internazionale, attraverso l’utilizzo di nuovi bus elettrici ed incremento della frequenza ad una corsa ogni 15 minuti, proseguendo con la già attiva integrazione tariffaria esistente tra Trenitalia a Lamezia Multiservizi. Invece, la costruzione di una “direttissima” in sostituzione dell’attuale tracciato, è stata anche valuta da RFI ed Italferr: il costo complessivo di questa nuova opera si aggirava attorno ai 300 milioni di Euro, per una riduzione dei tempi di percorrenza più o meno equivalente alla velocizzazione dell’attuale tracciato».

In ultimo il ragionamento si sofferma su quanto si potrà ancora fare (come i due hub intermodali di scambio accanto le stazioni di Nicastro e Lamezia Terme Centrale) anche sul piano degli orari: «non è infatti accettabile che una linea come la Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, abbia un servizio ferroviario che dal Capoluogo a Lamezia Terme, preveda l’ultima corsa alle 18.19 del pomeriggio, ed in direzione opposta alle 19. Certo, è un grande miglioramento rispetto a qualche mese fa, quando l’ultimo treno partiva da Catanzaro Lido alle 16.40, ma è stata una battaglia che abbiamo condotto totalmente in solitudine. A nostro modesto parere, agli utenti più che della “direttissima” da 300 milioni di Euro, interesserebbe riavere i servizi ferroviari soppressi negli scorsi anni, e soprattutto interesserebbe riavere collegamenti ferroviari diretti dalla fascia Jonica a Lamezia Terme Centrale, senza scomodi ed assurdi cambi di treno a Catanzaro Lido».