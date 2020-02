Interrogazione sulla corretta esecuzione della manutenzione del verde pubblico da parte di Gianturco

«Da giorni diversi cittadini segnalano criticità sulla manutenzione del verde pubblico sulla mancata raccolta e lo smaltimento delle ramaglie e del materiale di scarto, nonché sulla scarsa sicurezza a tutela di persone e cose», segnala il consigliere comunale Mimmo Gianturco.

«Attraverso la determinazione numero 171 del 19.12.2019 – afferma il consigliere comunale – è stata resa efficace l’aggiudicazione del servizio di manutenzione del verde pubblico estensivo e pertinenziale, stradale, fontane, potature e trattamenti fitoterapici per 24 mesi in favore dell’operatore economico aggiudicatario ma, dalle segnalazioni ricevute, sembrerebbe che addirittura non venga rispettato il capitolato speciale d’appalto con grave danno per l’interesse pubblico e dei cittadini».

Viene così protocollata una nuova interrogazione a risposta orale indirizzata al sindaco per sapere: «se le verifiche tecniche effettuate dagli uffici confermano che le potature e i tagli sono eseguiti correttamente e/o a regola d’arte e secondo il capitolato speciale di gara; se la procedura del bando di gara risulta essere correttamente eseguita; se l’amministrazione comunale ha correttamente valutato le giustificazioni poste dalla società aggiudicataria per l’eccessivo ribasso dell’offerta economica; se l’amministrazione comunale sta verificando che la società aggiudicatrice effettui giornalmente 5208 mq di lavorazioni che riguardano operazioni di sfalcio, pulizia verde e pulizia fontane, e mensilmente 70 potature nonché 373 trattamenti fitoterapici su palme e pini, come da capitolato speciale».

Inoltre «se l’amministrazione ha verificato che in questo periodo, l’appaltatore mantenga fisso numero 5 squadre fisse di almeno 2 operatori ciascuna; se l’amministrazione comunale ha verificato che l’aggiudicataria ha trasmesso le prime relazioni mensili circa la corretta esecuzione del servizio ed il rispetto del cronoprogramma trimestrale con allegata la necessaria documentazione; se l’amministrazione comunale ha verificato che non vi sia subappalto; se l’amministrazione comunale ha valutato la possibilità di procedere in via di autotutela alla revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della società vincitrice del bando di gara».

In tutto ciò attualmente due squadre stanno operando proprio su via Perugini, nei pressi dell’ospedale e a stretta vicinanza con gli uffici comunali, e questa mattina un primo cassone della Lamezia Multiservizi è stato riempito con gli sfalci e potature.