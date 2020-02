Antonio Mastroianni e Matteo Folino chiedono la riorganizzazione del settore tecnico comunale

«La drammatica situazione in cui versa attualmente il comune di Lamezia Terme, dovuta anche alla scarsa disponibilità economica e alla mancanza di personale, non deve complicare la vita dei tanti cittadini e professionisti che ogni giorno si rivolgono all’ente per delle semplici richieste», sostengono Antonio Mastroianni e Matteo Folino, consiglieri comunali di Forza Italia.

Se di oggi è la pubblicazione della delibera di giunta del fabbisogno del personale, per i due esponenti di opposizione «allunga notevolmente i tempi di attuazione, tempi che alcune “istanze” non concedono. Chi è chiamato ad amministrare una città deve avere la capacità e il coraggio di riorganizzare la macchina comunale, al fine di massimizzarne l’efficienza e l’efficacia in periodi di contrazione economica e occupazionali. Se è vero che le prime figure tecniche non saranno disponibili prima di questa estate bisogna trovare delle soluzioni che diano risposte immediate».

Se terzo e quarto piano, ovvero la sede degli uffici tecnici, sono quasi deserti, per i due consiglieri «non è pensabile e concepibile che per evadere anche quelle pratiche edilizie non complesse, che vanno dal rilascio dei certificati di destinazione urbanistica a quelli alloggiativi, dal deposito di un frazionamento al rilascio delle concessioni edilizie, fino ad una occupazione di suolo pubblico, devono passare mesi, bloccando e creando disagi. Naturalmente le criticità sono molte di più e più complesse ma ci limitiamo ad elencare solo alcune di quelle che il rilascio dovrebbe avvenire in pochissimi giorni per far meglio comprendere lo stato delle cose».

La soluzione proposta è quella di «una ricognizione dei tecnici presenti nell’organico dell’ente, si stabiliscano le priorità, si individui almeno un’altra figura tecnica che possa contribuire a lavorare tali istanze per consentire a chi deve acquistare un terreno di poterlo fare, a chi deve vendere, donare o locare una casa di poterlo fare. Pur consapevoli delle difficoltà, auspichiamo un intervento risolutivo imminente a questi disagi». Mancano solo i tecnici assunti in via Perugini per far ciò.