Domenico Furgiuele, deputato lametino della Lega, si associa al coro di chi vorrebbe la revoca del commissario regionale per il piano di rientro della sanità regionale.

«Il nuovo piano operativo, nuovo si fa per dire, sfotte Lamezia Terme e il suo ospedale», sostiene il leghista, «una struttura, questa, che invece dovrebbe essere rilanciata senza tentennamenti alla luce di un bacino di utenza che abbraccia 150.000 persone circa».

Furgiuele rimarca che «tornerò ad interessare con forza il ministro della salute sul caso Lamezia. Basta con l’inadeguatezza di strutture burocratiche che trattano i cittadini come numeri. C’è bisogno di passione e aderenza ai bisogni di una collettività per anni svenduta, e non di piani operativi solo sulla carta».

Nel mentre l’Asp di Catanzaro che ha dichiarato il dissesto a dicembre non è chiaro se poi potrà contare su nuove assunzioni oltre a quelle pregresse.