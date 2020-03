Ryanair annuncia voli ridotti fino al 25% dal 17 marzo all’8 aprile

Dopo Alitalia ed Easyjet, anche Ryanair annuncia di aver ridotto il suo programma di voli a corto raggio (principalmente da e verso l’Italia) fino al 25% per un periodo di 3 settimane dal 17 marzo all’8 aprile, in risposta al calo di prenotazioni registrato dopo i timori da Covid- 19 Virus.

Dopo il monitoraggio iniziato il 24 febbraio, durante la scorsa settimana anche la compagnia irlandese ha registrato un calo significativo delle prenotazioni da fine marzo ad inizio aprile come conseguenza al virus Covid-19, con anche un significativo aumento delle mancate esibizioni di passeggeri sui voli, in particolare da e all’interno dell’Italia.

Nel comunicato non vi è menzione di quale siano le tratte specifiche interessate, anche se al momento quelle da e per la Calabria sono ancora prenotabili, ma i passeggeri dei voli interessati hanno iniziato ad avere via mail i primi avvisi e la situazione è in costante aggiornamento.

Michael O’Leary, CEO del gruppo Ryanair, ha spiegato che «in questo momento il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo qualsiasi rischio per i nostri dipendenti e i nostri passeggeri. Mentre siamo completamente prenotati nelle prossime due settimane, c’è stato un notevole calo delle stesse dalla fine di marzo all’inizio di aprile. È logico così rivedere il nostro programma da e verso quegli aeroporti in cui i viaggi sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid-19».

Si spiega che «faremo dei tagli ai voli programmati nelle prossime settimane per affrontare le minori prenotazioni e cambiare i piani di viaggio. Tutti i clienti interessati saranno avvisati di eventuali cambiamenti di programma con almeno 14 giorni di anticipo», ricordando che «mentre l’80% delle persone che contraggono Covid-19 soffre solo di sintomi lievi, il rischio di infezione può essere significativamente ridotto mediante frequenti lavaggi delle mani con acqua e sapone. Continueremo a rispettare pienamente le linee guida dei governi nazionali, dell’OMS e dell’AESA, in quanto vengono periodicamente aggiornate», non nascondendo come la vicenda sia comune a tutte le compagnie aree essendo ormai di portato europea e globale.