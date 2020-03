Astensione delle udienze fino al 20 marzo anche per gli avvocati lametini

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, data l’emergenza sanitaria conseguente al diffondersi del Coronavirus, ha recepito la delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense, resa in data 4 marzo 2020, con cui è stata indetta l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di 15 giorni con decorrenza dal 6 marzo e fino al 20 marzo, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Nella delibera si prevede che «l’adesione all’astensione potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso, con le modalità di seguito indicate, con espressa deroga al termine di 2 giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese all’astensione medesima; il Giudice dovrà disporre il rinvio anche in caso di adesione all’astensione da parte di un solo difensore e nonostante la mancata adesione da parte degli altri difensori costituiti; per i procedimenti civili pendenti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler inviare la comunicazione di astensione tramite il PCT -con deposito nel fascicolo telematico del processo di istanza/memoria generica contenente la dichiarazione di adesione come da modulo allegato alla presente e inserendo nella parte “Note per il Cancelliere” la dicitura “ADESIONE ALL’ASTENSIONE”- e a darne contestuale comunicazione alle altre parti costituite a mezzo pec o per le vie brevi».

Inoltre «per i procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec al seguente indirizzo: penale.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it; per i procedimenti penali pendenti dinanzi all’Ufficio GIP, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec al seguente indirizzo: gip.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it».

La delibera prosegue indicando che «per consentire la formalizzazione del rinvio delle udienze penali, il Consiglio dell’Ordine garantirà la presenza di un Consigliere o altro delegato e, all’uopo, nomina referenti i Consiglieri Avv. Paolo Fiorentino, Avv. Nicolina Perri, Avv. Natalino Pileggi, Avv. Tiziano Lio e Avv. Mara La Russa; per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec all’ indirizzo gdp.lameziaterme@giustziacert.it, indicando anche nell’oggetto della comunicazione numero di ruolo, Giudice e parti del procedimento, dandone nel contempo avviso ai difensori delle altre parti costituite a mezzo pec o per le vie brevi; anche in questo caso, per consentire la formalizzazione del rinvio delle udienze penali, il Consiglio dell’Ordine garantirà la presenza di un Consigliere o altro delegato e, all’uopo, nomina referenti i medesimi Consiglieri indicati sub n. 6; per i procedimenti pendenti dinanzi alle giurisdizioni amministrative, ricordando che non è consentita l’astensione per le udienze cautelari, si invitano gli iscritti a comunicare la propria adesione attraverso il PAT».

Infine «si invitano gli iscritti a voler tempestivamente avvisare parti e testimoni dell’astensione al fine di evitare che si presentino presso gli Uffici Giudiziari; si invitano tutti gli Avvocati a privilegiare le modalità telematiche per ogni comunicazione e deposito di atti giudiziari civili e a volersi recare nelle cancellerie civili e penali e presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine solo per richieste urgenti e indifferibili; seguiranno indicazioni per le modalità di comunicazione dell’astensione dinanzi alla giurisdizione tributaria».