Piccioni chiede a Mascaro di farsi regia per comunicare misure contro il contagio scelte a livello superiore

Al netto della logica della gerarchia delle fonti, anche il coronavirus diventa motivo per avanzare richieste già avanzate in passato e bocciate o farne una questione politica.

Così anche Rosario Piccioni, consigliere comunale di Lamezia bene comune, si associa alle richieste di riapertura del reparto di malattie infettive, ma lo chiede al sindaco Paolo Mascaro che non ha alcun potere in tale campo.

La richiesta è che il primo cittadino «si faccia portavoce con le autorità competenti per l’immediata riapertura del reparto di malattie infettive dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, chiuso dalla fine del 2016. Ci sono locali già predisposti che potrebbero essere utilizzati per affrontare eventuali situazioni critiche sul nostro territorio, diminuendo così la “pressione” sul vicino Ospedale “Pugliese” che già si è visto costretto a sospendere i ricoveri ordinari», se non fosse che l’ospedale di Catanzaro è quello indicato come centro regionale.

Secondo Piccioni «la riapertura del reparto di malattie infettive dell’ospedale lametino, in questa situazione di emergenza, è un bene non solo per Lamezia ma per tutta la sanità calabrese che, come da più parti si sta affermando, non è nelle condizioni strutturali e organizzative per gestire una eventuale aumento dei contagi che ci auguriamo non avvenga. Un grazie va a tutti i medici, agli operatori sanitari,ai volontari della Protezione Civile e delle altre organizzazioni che anche nella nostra Regione in queste ore di grande apprensione stanno lavorando per far fronte all’emergenza e per informare i cittadini sui comportamenti adeguati per prevenire i contagi».

Al sindaco viene anche richiesto di essere «un punto di riferimento per l’intera comunità in questo momento di emergenza, informando i cittadini costantemente e coordinando le misure da adottare», quando il coordinamento a livello nazionale è diverso.

Le scelte relative al decreto del Governo che ha fermato oltre alle lezioni negli istituti scolastici anche le scuole calcio, le gare sportive (decide dalle varie federazioni), le stagioni teatrali ed altri eventi necessitano che il Sindaco sia a «fare da “regia” e uniformare i provvedimenti da adottare in questa fase, soprattutto per dare un messaggio chiaro ai cittadini. I cittadini hanno bisogno di sentire l’amministrazione locale vicina in questi momenti di difficoltà», chiedendo «la possibilità di assumere provvedimenti e dare direttive anche per quanto riguarda i funerali, nel pieno rispetto di un momento estremamente delicato per le persone qual è quello della morte dei propri cari». Aspetti su cui è già intervenuta la diocesi vietando condoglianze ed altri aspetti che potrebbero favorire i contagi.