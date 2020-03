Un nuovo regolamento per le intestazioni toponomastiche proposto dal Comitato Lamezia 4 Gennaio

A 3 anni di distanza dal consiglio comunale in cui era stata approvata la mozione presentata da Salvatore De Biase, a marzo 2017 consigliere comunale, di affiggere all’interno della Sala Napolitano le foto dei 15 sindaci e la targa dei consiglieri comunali, oltre a arredare in altro modo la sala che potrebbe essere successivamente intitolata al vescovo Luisi (senza contare che, ad oggi, la sala consiliare da Statuto è ancora quella di Corso Numistrano, non usata da diversi anni), il Comitato 4 gennaio appoggia la richiesta nuovamente portata all’attenzione dell’opinione pubblica recentemente dall’ex presidente del consiglio comunale.

«Abbiamo bisogno di atti che rinforzino l’identita’ della Lamezia Terme che, attraverso i Sindaci, si è attuata in questi anni», sostiene il comitato, «noi crediamo che sia anche necessario che si guardi con attenzione ad una nuova toponomastica per una intitolazione estremamente personalizzata di vie, strade, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche. Si sono sommate, infatti, nell’attuale denominazione, una parte di provenienza dagli ex Comuni ed una parte di aggiunte nuove, forse in assenza di criteri dettagliatamente disciplinati».

Il comitato, nato inizialmente per organizzare le celebrazioni dei 50 anni di Lamezia Terme, poi avvenute in tono minore per l’arrivo della terna commissariale post scioglimento, crede che «la nuova Grande Lamezia abbia a base una struttura centrale di riferimento che si riconosca nella sala del Nuovo Municipio con le immagini dei Sindaci ed una integrata nuova intitolazione che rivaluti la nostra storia e la nostra cultura. La nuova Grande Lamezia abbia il sicuro punto di riferimento dell’area centrale del nuovo Comune e della splendida nuova cattedrale che vogliamo presentare in modo adeguato in pubblico convegno nei prossimi mesi».

Il Comitato Lamezia 4 Gennaio è disponibile «ad assumere l’incarico, senza spesa per l’amministrazione comunale, del necessario studio preliminare sul quale l’amministrazione ed il consiglio comunale potranno stabilire il nuovo regolamento per le intestazioni nella nostra Città».