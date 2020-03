Il Radio Club Lamezia in aiuto di persone anziane, sole o non autosufficienti per un sostegno

L’associazione di protezione civile Radio Club Lamezia annuncia che «con i suoi volontari muniti di tesserino di riconoscimento, vuole mettersi a disposizione di tutte le persone che in questo brutto periodo stanno attraversando difficoltà di ogni genere. Si propone un servizio di aiuto soprattutto nei confronti di persone anziane, sole o non autosufficienti per venire incontro con un sostegno, oltre che materiale, anche morale ed evitare che in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale debbano affrontare difficoltà ulteriori e mettersi a rischio contagio».

Da lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, tutti coloro che ne facciano richiesta telefonicamente al numero 0968.523159 potranno usufruire di servizi essenziali a domicilio come: