Da domani al 28 marzo saranno 26 i voli che le compagnie aeree non effettueranno da e per lo scalo di Lamezia Terme, aumentando nel numero rispetto al computo effettuato 10 giorni fa, oltre per la paura del contagio da coronavirus che ha provocato diverse disdette o mancati check in, anche per via del recente decreto governativo che limita la mobilità con le zone rosse del Nord Italia. Aspetto questo che potrebbe portare a nuove cancellazioni nel corso dei giorni.

Nello specifico non saranno effettuati i voli:

ALITALIA

az1178 da Lamezia Terme a Roma e az1171 da Roma a Lamezia Terme dal 9 al 28 marzo

az1184 da Lamezia Terme a Milano Linate del 9/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28 marzo e

az1185 da Milano Linate a Lamezia Terme terme del 9/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20/22/23/24/25/26/27 marzo

EASYJET

ec02863 da Milano Malpensa a Lamezia Terme partenza prevista ore 13:05 del 16 marzo

ec02864 da Lamezia Terme a Milano Malpensa partenza prevista ore 15:40 del 16 marzo

ec02863 da Milano Malpensa a Lamezia Terme partenza prevista ore 13:05 del 17 marzo

ec02864 da Lamezia Terme a Milano Malpensa partenza prevista ore 15:40 del 17 marzo

BLUE AIR

ob4105 da Torino a Lamezia Terme e ob4106 da Lamezia Terme a Torino del 24 marzo

ob4105 da Torino a Lamezia Terme e ob4106 da Lamezia Terme a Torino del 26marzo

RYANAIR