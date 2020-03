Lancia un appello di collaborazione al sindaco Paolo Mascaro il consigliere comunale Mimmo Gianturco

Lancia un appello tramite una lettera aperta al sindaco Paolo Mascaro il consigliere comunale Mimmo Gianturco, rimarcando come «la nostra comunità cittadina sta vivendo un momento veramente drammatico, da un lato la paura del contagio dato dalla diffusione del coronavirus, accentuato anche dall’irresponsabilità di alcuni nostri concittadini che faticano a rispettare le basilari norme prudenziali emanate nei diversi DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), dall’altro le grandi difficoltà nella vita lavorativa vista la complessa situazione unita anche a molte scadenze fiscali di aziende, imprese, commercianti, artigiani, professionisti ecc. Insomma, c’è davvero molto sconforto. È in momenti come questi però, che la nostra gente ha bisogno di una guida e questa guida, caro sindaco, devi essere tu».

Il consigliere di opposizione non usa però la lettura polemica, ammettendo che «immagino il tuo stato d’animo e il tuo senso di smarrimento rispetto a questa incredibile situazione in cui ci troviamo ma, nonostante io e te ci siamo spesso trovati su posizioni politiche e amministrative differenti, volevo dirti che in questa battaglia a difesa della salute pubblica e della nostra città non sei da solo. Attraverso questa lettera pubblica ti confermo la mia piena e incondizionata disponibilità nel supportarti nell’azione amministrativa a salvaguardia delle famiglie lametine per dirigerle verso un porto sicuro. Non è tempo questo di contrapposizione politica e ritengo che l’unità d’intenti deve caratterizzare questi giorni difficili».

Gianturco avanza così anche delle proposte tra quanto in potere dell’amministrazione comunale: