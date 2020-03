Antonio Ugo Arcuri verrà ricordato domani nel giorno dell’anniversario della dipartita

L’avvocato Antonio Ugo Arcuri verrà ricordato a Lamezia Terme ad un anno dalla sua scomparsa. Prevista domani una santa messa nella chiesa Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme alle 8 per ricordare con amore il legale. Alla celebrazione parteciperanno spiritualmente, dall’intimità della propria abitazione, amici e familiari che si uniranno nel ricordo del compianto uomo di legge con il raccoglimento e la preghiera.

Il rito religioso, che si terrà a porte chiuse e senza la partecipazione del popolo a causa della emergenza coronavirus, sarà officiato dal parroco Pino Latelli, amico del legale. Si uniranno alla preghiera, in comunione spirituale, anche il Coro polifonico del Rosario diretto dal maestro Mimmo Caruso e il Coro polifonico “Avv. Antonio Ugo Arcuri” diretto da Don Pino Latelli.

Le due ensemble, che hanno avuto la costante presenza di Arcuri la prima in qualità di cantore e l’altra come presidente, omaggeranno la memoria dell’avvocato Arcuri pregando e sussurrando dal silenzio della propria casa dei brani particolarmente cari al compianto legale e precisamente la “Preghiera” composta dal direttore Santo Sesto e l’Ave Maria di Caccini.

«La vita dell’avvocato Arcuri – testimonia la corista Pina Mascaro che parla a nome di tutto il gruppo canoro lametino – la vorrei leggere come fosse stata un insieme di spartiti musicali che prevedono nell’esecuzione tutte le sfumature di un’anima così tanto gentile, giusta ed appassionata. E tra gli spartiti resta la sua linfa di un uomo e rigoroso padre di famiglia, resta la materna sua cura accorta e silenziosa, resta la passione e la solerte disponibilità per la sua professione di avvocato. E il suo andare via un lascito particolare, una partitura che canta il mistero della vita dove le armonie diventano cielo in quel punto di silenzio, quella pausa musicale, pausa di riflessione, che ci chiama ad essere persone pienamente umane e profondamente dignitose come lui».