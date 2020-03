Ritardi nei pagamenti e difficile situazione per i tirocinanti Mibact di Area 3, quindi anche per coloro che prestano servizio a Lamezia Terme presso il museo archeologico (attualmente al pari degli altri luoghi di cultura chiuso per le direttive nazionali), che in una lettera aperta riepilogano le traversie registrate nel proprio percorso «cominciato, dopo una lunga attesa, il 1 aprile 2019. Siamo stati assegnati ai vari istituti del Ministero ed abbiamo iniziato questo tirocinio retribuito di 600 euro al mese».

Gli stessi sottolineano come «i primi pagamenti hanno subito dei ritardi, ma mai come questa volta. Siamo al 10 marzo 2020 ancora non abbiamo ricevuto il pagamento del mese di gennaio» rimarcando come «il nostro bando rientra nelle politiche attive del lavoro, ci siamo sempre impegnati al massimo, abbiamo impiegato le nostre energie e le nostre competenze per supportare i dipendenti delle varie sedi».

Si rimarca come «comprendiamo il momento di difficoltà che sta vivendo la Calabria e l’Italia tutta, ma questo ritardo nei pagamenti non è causato dall’emergenza corona virus ma da un’inefficienza della burocrazia calabrese. Abbiamo più volte contattato l’ente che gestisce i pagamenti (Calabria lavoro) e ogni volta ci siamo sentiti rispondere di pazientare perché si stavano preparando i mandati per i pagamenti, ma la pazienza è esaurita ed abbiamo necessità di ricevere i nostri soldi. Non chiediamo l’impossibile ma solo quello che ci spetta».