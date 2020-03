Alberghi e strutture ricettive fuori dal decreto di chiusura adottato ieri dal premier Conte

Il decreto adottato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei ministri, che impone la sospensione di alcune attività economiche, non menziona in alcun modo gli alberghi e le strutture ricettive.

Federalberghi Calabria, alla luce delle notizie circolate in queste ore da numerose testate nazionali, ritiene opportuno «chiarire che non è previsto alcun obbligo di sospensione dell’attività ricettiva. Negli ultimi giorni, moltissimi alberghi, preso atto della totale mancanza di clienti, italiani e stranieri, hanno deciso di chiudere i battenti, in attesa di tempi migliori. Non mancano tuttavia le strutture, su tutto il territorio nazionale, che continuano ad erogare il servizio, lavorando in perdita, con spirito di responsabilità, per fornire il necessario supporto alle persone che ne hanno bisogno».

Si spiega che «a titolo meramente esemplificativo, in queste ore gli alberghi italiani stanno accogliendo squadre di tecnici ed operai impegnati in cantieri e nella fornitura di servizi di assistenza tecnica, persone che viaggiano per motivi di salute, connessi all’esigenza di curare se stessi o di accudire i familiari ricoverati in ospedale, equipaggi degli aerei, dei treni e dei pullman che alla sera concludono il turno in una località diversa da quella di residenza, persone che per motivi di servizio sono abitualmente alloggiate presso i residence, turisti che avevano iniziato il proprio viaggio in Italia la settimana scorsa e sono in attesa di far rientro a casa e tanti altri».

Per qualsiasi richiesta da parte di tutti gli hotel calabresi, è possibile contattare il Segretario Generale della federazione calabrese Francesco Perino al numero 327 17 15 757 o all’indirizzo mail calabria@federalberghi.it