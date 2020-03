Coronavirus, parlamentari calabresi offrono la loro collaborazione al presidente Santelli

«L’emergenza epidemiologica connessa al coronavirus sta dimostrando, in modo pregnante e significativo, la radicale interconnessione tra le azioni individuali ed il benessere della comunità di riferimento», ricordano i parlamentari Massimo Misiti, Anna Laura Orrico, Federica Dieni, Elisa Scutellà, Giuseppe d’Ippolito, Riccardo Tucci, Enza Bruno Bossio, Nico Stumpo, Antonio Viscomi.

Per tali ragioni i parlamentari firmatari rimarcano che «mai come ora dovrebbe essere a tutti evidente quanto sia necessario vivere la politica come ricerca del bene comune al di là e oltre le differenti opinioni e scelte di schieramento» volendo «confermare e assicurare la presidente della Calabria, Jole Santelli, della nostra più ampia disponibilità, come deputazione parlamentare, di maggioranza a Roma e di opposizione in Calabria, ad assicurare la massima collaborazione nell’azione di contrasto alla diffusione dell’epidemia da coronavirus nell’esclusivo interesse dei cittadini calabresi e ferma restando la diversità di ruoli, di competenze e di responsabilità».

In chiusura si sostiene che «in questo momento così delicato per le nostre comunità sia opportuno ed anzi necessario offrire un contributo di idee, di proposte, di suggerimenti per contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale. In frangenti come questo occorre riscoprire il senso di essere una comunità, in cui ognuno si fa carico del destino di tutti. Questo è lo spirito che anima il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano».