Anche il Pd lametino si iscrive al fronte della riapertura di malattie infettive e microbiologia nel Giovanni Paolo II

Dopo un lungo silenzio torna a prendere una posizione la segreteria del Partito Democratico di Lamezia Terme, lamentando i tagli alla sanità, una giunta regionale non completa ed un consiglio regionale non insediato, chiedendosi se «è pensabile che un territorio vasto come quello lametino non abbia un avamposto sanitario con una specificità per contrastare l’epidemia», ma facendolo dopo che da tempo le linee regionali indicavano percorsi ben definiti che dalla città della piana conducono al capoluogo di regione.

Ma anche il Pd si accoda all’appello di riaprire malattie infettive, lanciato però da più parti compreso l’intero consiglio comunale lametino e sindaco Paolo Mascaro, reputando che «la chiusura del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Lamezia (avvenuta però nel 2016, con sanità già commissariata e centrosinistra alla guida della Regione, nb) e di altri presidi fondamentali di cura è la metafora di una rappresentazione che vanifica quel diritto e riduce una comunità ad una sopravvivenza inconsapevole, ad una condanna quasi divina e a un’abitudine alla miseria che non riusciamo a scrollarci di dosso».

In crisi da coronavirus si sostiene che «è venuto forse il momento di mettere da parte i numeri, i conti, i piani di rientro, la sanità differenziata e restituire ai territori presidi utili che servono alle comunità per poter accedere al servizio sanitario che la nostra costituzione garantisce», e ribadendo quindi che «è arrivato il tempo per rivedere la politica sanitaria, pretendere la riapertura di quei reparti, soprattutto malattie infettive e microbiologia provvisti di macchinari del tutto efficiente ed efficaci che in questo momento potrebbero garantire ai cittadini le cure necessarie e ai calabresi un aiuto alla causa».

Nessun riferimento al piano di emergenza già approvato dalla Regione, al dissesto dichiarato a dicembre dall’Asp di Catanzaro, al piano del fabbisogno che la stessa terna commissariale ha oggi pubblicato e che dovrà confrontarsi con i vincoli che Cotticelli ha posto secondo le direttive ministeriali.