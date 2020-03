Cgil, Cisl, Uil e Ugl chiedono la sanificazione degli aeroporti calabresi, al momento però chiusi 2 su 3

Con gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone sostanzialmente chiusi al pubblico, e quello di Lamezia Terme ad agire in sistema di limitato servizio data le disposizioni ministeriali ed i voli cancellati dalle compagnie aeree (oggi soli 3 voli in partenza ed altrettanti in arrivo), i sindacati Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL Trasporti, UGL TA sollecitano la sanificazione dei locali dei tre scali calabresi.

«Le scriventi organizzazioni sindacali, con riferimento alle disposizioni contenute nel DPCM relative all’emergenza epidemiologica causata da COVID-19, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori impiegati presso gli aeroporti calabresi che, seppur limitatamente continuano a prestare la propria attività lavorativa, chiedono a codesta Sacal di volersi attivare affinché venga attuato quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 con il Governo» scrivono nella nota inviata al presidente De Felice i sindacati.

Si reputa che «l’attuazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus da tenere nei luoghi di lavoro rimasti aperti dopo la pubblicazione del DPCM dell’11 marzo u.s., prevede tra le altre la sanificazione periodica dei locali, pertanto, le scriventi organizzazioni invitano codesta Sacal a voler organizzare accurata sanificazione negli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone».

Nel frattempo la società che gestisce gli scali calabresi ha già annunciato l’intenzione di usare l’istituto della cassa integrazione per i dipendenti dati i numeri di un settore entrato in crisi per le restrizioni.