Mentre il completamento della giunta regionale tarda ad arrivare, Rosario Aversa, componente del direttivo nazionale di Fratelli D’Italia, ringrazia Jole Santelli «per l’impegno con il quale sta conducendo l’importante battaglia di lotta contro la diffusione del coronavirus e sta fronteggiando l’emergenza in cui la regione potrebbe venirsi a trovare nei prossimi giorni, anche alla luce della triste realtà che, come spesso ha ripetuto nelle sue recenti interviste, la sanità della nostra Calabria non ha gli stessi standard delle altre regioni del nord».

Si rimarca che «al pari degli altri governatori delle regioni del meridione d’Italia, si trova a dover emettere non solo ordinanze restrittive per limitare le condotte imprudenti di alcuni nostri corregionali ma deve anche fronteggiare gli esodi dalle città del Nord verso la Calabria.Grazie alla programmazione per l’emergenza Codiv-19, il cui gruppo di lavoro vanta eccellenze professionali note sul territorio, sono già attivi i primi 8 posti di terapia intensiva nel presidio ospedaliero di Lamezia Terme, dotato dei requisiti strutturali per l’assistenza dei pazienti critici».

Aversa sostiene che «questi primi interventi rappresentano un passo molto importante per la salute dei cittadini calabresi e ci auguriamo accompagnino eventuali e future decisioni circa i passi necessarie per affrontare in modo adeguato il problema sanitario nel suo insieme considerando inoltre la posizione strategica del presidio ospedaliero di Lamezia Terme»