Jole Santelli su Rai3: “Credo serva l’esercito”

L’emergenza Coronavirus prosegue con i suoi numeri e con la sua crescita anche in Calabria. Si attende un aumento nelle prossime ore, considerato l’arrivo di molti meridionali che da Nord sono tornati nelle loro residenze. Il presidente della Regione Jole Santelli, in prima linea, ha parlato di questo e soprattutto dell’ipotesi dell’impiego dell’esercito prendendo parte alla trasmissione di Lucia Annunziata su Rai3 “Mezz’Ora in +”.

“Ho parlato con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza – ha detto Jole Santelli, rispondendo alle domande della conduttrice – perché c’è un punto delicato da tenere in considerazione e cioè che è la prima emergenza che noi stiamo affrontando senza un coordinamento delle prefetture cosa invece che comporterebbe l’utilizzo delle Forze dell’ordine e dell’esercito direttamente da loro”.

La Santelli è convinta che le forze militari “vadano coinvolte. Credo che vada coinvolto l’esercito, non solo per la sicurezza, ma anche per tutta una serie di incombenze, anche per l’invio e la gestione di materiale. Noi abbiamo bisogno di macchinari e i miei colleghi mi hanno detto che arriveranno tra 45 giorni, intanto io che faccio?”.