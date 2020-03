Avanza ancora proposte, mentre la Regione ha già in atto un proprio piano operativo, il Movimento Lamezia Bene Comune che sposa l’idea di Cesare Perri, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale e con diverse esperienze gestionali presso l’assessorato regionale alla salute, «di utilizzare alcuni locali vuoti o semivuoti dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, nell’edificio degli uffici amministrativi, per costituire un centro regionale Covid-19 per cure intensive e sub intensive, messo in rete con tutti gli altri presidi della Calabria e con un proprio Pronto Soccorso specializzato».

Mentre tale centro per l’area centrale della Calabria sta sorgendo a Catanzaro, e la presidente Jole Santelli oggi confermava le nuove disposizioni («prima dell’emergenza avevamo 100 posti di terapia intensiva. In pochi giorni ne abbiamo attivati altri 47: 8 all’Annuziata di Cosenza, 8 al Pugliese Ciaccio di Catanzaro e 6 a Germaneto, 15 a Reggio Calabria, 5 a Vibo Valentia e 5 Crotone. A questi si aggiungono 82 posti in più nei reparti di malattie infettive e 12 in più in pneumologia tra Reggio, Cosenza e Catanzaro»), il movimento lametino chiede di tenere in considerazione la proposta di Perri e «di utilizzare una parte dell’eventuale centro in futuro per la gestione ‘ordinaria’ della patologia e delle sue complicanze, specie polmonari, che richiederanno anni di attenzione e di interventi curativi e riabilitativi».

Così si corre in avanti chiedendo «il potenziamento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e delle unità di pneumologia e malattie infettive e lo sblocco delle assunzioni alla luce delle opportunità offerte dall’ultimo decreto del governo “Cura Italia”», che però guarda solo al periodo emergenziale semestrale e non parla di potenziamenti stabili e nuovi reparti.