I candidati alle amministrative dell’Udc soddisfatti della nomina ad assessore di Talarico

Se parte dell’Udc ha palesato il proprio malcontento per la nomina di Franco Talarico come assessore al Bilancio ed al personale della regione Calabria, i candidati alle scorse elezioni comunali lametine plaudono invece a tale indicazione.

«Al momento della scelta della lista nella quale candidarci nelle elezioni amministrative ci siano confrontati con Franco Talarico e con il progetto politico da lui portato avanti e le sue parole ci hanno convinto circa la bontà del percorso da intraprendere: oggi, con la scelta della Presidente Santelli siamo confortati circa il raggiungimento possibile degli obiettivi che ci eravamo prefissi», spiegano i candidati in una nota stampa, «con Franco Talarico assessore è alla portata di mano la creazione di un’area di centro, moderata, cattolica e riformista che saprà aggregare nel solco di valori più autentici, tutti coloro i quali si riconoscono in questo centro che non è mai morto».

Si auspica che «Lamezia Terme, da oggi, avrà la possibilità di un supporto concreto nell’azione del governo regionale e questo, grazie alla nomina di Franco Talarico. A questo punto crediamo che le polemiche debbano cedere il passo ed il bene della nostra città debba essere il comune denominatore dell’agire di tutti. Chi intendesse criticare o polemizzare verrà lasciato – almeno da parte nostra – da solo a dibattere: è troppo alta la posta per la città e per la regione Calabria per lasciarci spendere energie in polemiche strumentali e che no portano da nessuna parte».