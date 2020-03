Coronavirus

La Uil-Fpl e la Diccap-Sulpl chiedono di far sospendere i controlli alla polizia locale senza migliori misure di sicurezza

Polemica sindacale sulla dotazione della polizia locale in servizio per i controlli in mertico al Covid – 19.

«Non vi è dubbio che le uniche maschere idonee alla protezione dai virus sono quelle del tipo FFP2 e FFP3 conformi alla norma armonizzata EN 149 con valida marcatura CE, seguita dal numero dell’Organismo di Controllo che ne autorizza la commercializzazione, che hanno un’efficacia filtrante rispettivamente del 92% e del 98% e che sono ritenute le uniche efficaci dall’Organizzazione Mondiale della Sanità», sostengono la Uil-Fpl e la Diccap-Sulpl tramite Bruno Ruberto, Michele Ugo Caruso, Bruno Palmieri e Giuseppe Orlando, lamentando che «da più tempo tutti gli operatori della Polizia Locale chiedono interventi di sanificazione e igienizzazione sia dei locali del Comando che delle autovetture di servizio senza che nessuno dia risposte in merito». Altra lamentela è che «non risulta comunicato il corretto protocollo operativo e la rivalutazione del rischio del medico competente» chiedendo di «sospendere tutti i servizi sui controlli Covid-19, comandati dal Funzionario di Polizia Locale Aldo Rubino, fino a quando non verranno forniti tutti i D.P.I. previsti dalla norma. In caso contrario, saranno denunciate alle competenti autorità ogni violazione in materia, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs n. 81/2008)».