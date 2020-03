Le sigle civiche sanitarie chiedono chiarezza al personale dell’ospedale sull’effettiva lotta al Covid-19

«Chiediamo anche ai Medici dell’ospedale di Lamezia di essere chiari con i cittadini», è l’appello dell’associazione SenzaNodi, Comitato per la Sanità 19 marzo, associazione Malati Cronici, Coordinamento Salviamo la Sanità del lametino, associazione Samarcanda che contestano la riorganizzazione in atto in tutta la Calabria, presidio ospedaliero lametino incluso, non reputando sufficiente quanto già in atto.

«I primari dell’ospedale di Lamezia Terme dovrebbero comunicare alla popolazione quale è la realtà che nei loro reparti vivono quotidianamente, quanti e quali servizi possono fornire ai cittadini e con quanta sicurezza tutte le attività vengono svolte all’interno della struttura», sostengono le sigle, «loro che tanto stanno facendo da anni per mantenere in vita l’Ospedale e dare il meglio all’utenza, oggi con l’emergenza del Coranavirus sono ancora in grado di garantire ogni servizio ai cittadini? Hanno i mezzi necessari alla loro e all’altrui protezione dal virus? Se così è per mettere a tacere tante voci, dovrebbero uscire con un nota sulla stampa e dire la verità a tutti».

Si torna così a chiedere impegno alla politica cittadina, che sia ora nella fase emergenziale che in fase normale non ha alcun potere sulle scelte di un comparto regionale, da anni commissariato, ed ora anche al livello dell’azienda sanitaria provinciale, chiedendo anche lumi su come l’ospedale di Lamezia Terme sta affrontando il rischio coronavirus, anche se gli interventi strutturali in atto e la riorganizzazione dell’area centrale della Calabria sono già partiti.

Le stesse sigle lamentano infatti che «è stata una scelta drastica e importante quella di sopprimere l’Obi, osservazione breve appartenente al pronto soccorso con 10 posti letto utili», mentre tutte le linee guida sottolineano come i casi sospetti non debbano recarsi in pronto soccorso ma contattare il proprio medico o i numeri dedicati proprio per evitare potenziali contagi o sovraccaricare il pronto soccorso, la cui tenda pre triage all’esterno è poi collegata con un percorso interno isolato che passa sia dall’Obi che dalla guardia medica, con il centro regionale indicato a Catanzaro anche per valutare i tamponi.