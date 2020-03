Il Movimento 5 Stelle Lamezia propone la chiusura domenicale dei supermercati e lo stop alle slot e gratta e vinci

«Sebbene il D.P.C.M. dello scorso 8 marzo, e integrato il 9, abbia previsto la sospensione su tutto il territorio nazionale di sale giochi e scommesse, – dichiara, a nome e per conto del Movimento 5 Stelle Lamezia e del Meetup Lamezia 5 Stelle, l’attivista Ferdinando Gaetano – presso edicole e tabaccai, invece autorizzati a rimanere aperti, è sempre possibile imbattersi in altre tipologie di gioco come, ad esempio, gratta e vinci o slot machine. Richiami, questi, che per le tante persone affette da ludopatia potrebbero costituire delle pericolose tentazioni ad uscire di casa senza validi motivi, violando, così, le stringenti restrizioni in termini di movimento resesi necessarie per attenuare il più possibile la diffusione del Covid-19».

Per tale ragione i grillini chiedeno «sulla scorta di quanto già fatto da diversi primi cittadini in tutta Italia, al sindaco Paolo Mascaro di firmare un’ordinanza con la quale si prescriva la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie ed edicole», aggiungendo poi come proposta «la chiusura domenicale di tutti i supermercati della città, pur apprezzando il fatto che qualche catena lo stia già facendo di sua spontanea iniziativa».