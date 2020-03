Domenica il vescovo Schillaci celebra nuovamente la messa in diretta Tv e web

Domenica alle 9 il vescovo di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, celebrerà la Santa Messa nuovamente presso il santuario di Sant’Antonio di Padova, in diretta sulle emittenti televisive St Television (ch 628) ed EsseTv (ch. 112-512-603) e in diretta streaming sul sito della Diocesi.

L’iniziativa vuole essere un mezzo con cui la Chiesa lametina si fa vicina alle persone e alle famiglie chiuse in casa in questo tempo di sofferenza ed emergenza per tutto il Paese.

Aprendo la celebrazione di domenica scorsa, il vescovo di Lamezia ha invitato a «restare uniti nella preghiera, anche se distanti. Il nostro cuore si unisce a Dio per unirsi a tutti gli uomini. Quando il nostro cuore si apre a Dio, si dilata e abbraccia tutti. In particolare chi in questo momento è nella sofferenza a causa del coronavirus. Abbraccia i medici, gli operatori sanitari, i volontari. Preghiamo per loro e li incoraggiamo con la nostra preghiera».