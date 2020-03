Possibile prolungamento del blocco dei voli anche in Calabria per il prolungamento delle misure anticontagio

Proseguirà anche oltre il termine iniziale di fine mese il blocco dei vali da e per l’aeroporto di Lamezia Terme per via delle restrizioni nazionali e del propagarsi del Coronavirus che sta interessando tutto il mondo.

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha cancellato i voli per il coronavirus dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone fino al 30 aprile, andando così oltre il termine dell’8 come comunicato in precedenza.

Tagli che dovrebbero riguardare anche le altre compagnie aeree per lo scalo lametino, annunciando sui propri siti internet in alcuni casi la possibilità di posticipare o annullare biglietti già emessi, o bloccare la possibilità di effettuare nuove prenotazioni, ma ogni compagnia ha politiche diverse.

Con l’orario estivo prossimo ad iniziare, non le migliori premesse per il settore dei trasporti da e per la Calabria.