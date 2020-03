Furgiuele annuncia incontro con la Santelli ed appoggia l’ipotesi di rimozione di Cotticelli

Mentre la terna commissariale dell’Asp di Catanzaro ha deliberato il piano dei lavori da effettuare con i fondi stanziati dal Cipe anche in strutture del lametino, dopo aver inviato anche il piano del fabbisogno che dovrà essere validato dal commissario Cotticelli e dai tavoli ministeriali, la politica continua a dialogare sul tema sanità di cui è stata attualmente spogliata di competenze.

Domenico Furgiuele, deputato lametino della Lega, sostiene che «tra i territori mutilati, in tal senso e non solo, c’è Lamezia Terme, con il suo grande ospedale, che dovrebbe essere un punto di riferimento per un bacino di oltre 150.000 persone, ma che non si vuole mettere al centro di una azione di potenziamento, anzi, appena se ne ha l’occasione, lo si svilisce pure».

Furgiuele spiega che «ho incontrato il direttore generale del dipartimento regionale salute, Belcastro, dal quale ho appreso che sono stati consegnati presso le ASP e le AO le mascherine. Sono stato rassicurato sul fatto che le strutture preposte si stanno adoperando e organizzando al massimo per fronteggiare l’eventuale picco che potrebbe arrivare nei prossimi giorni».

Altro annuncio è che «presto mi incontrerò con la governatrice Santelli per concordare modi e soluzioni per restituire dignità al nosocomio lametino. Dignità significa efficienza, riapertura di reparti chiusi tempo fa solo per la cialtronaggine contabilistica di cui sopra, ma significa anche potenziamento dell’organico per il quale poco o nulla è previsto. In ambito parlamentare mi attiverò da subito perché i rappresentanti di Camera e Senato calabresi possano promuovere in modo celere tutte le iniziative tendenti a rimuovere il Commissariamento della sanità calabrese». Perchè al di là degli incontri e le buone intenzioni, a decidere non sono i politici ma i commissari attualmente.