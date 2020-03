I consiglieri comunali lametini si ritrovano simbolicamente online in un video messaggio #restiamoacasa

Con i lavori di commissioni e consiglio comunale fermi per le restrizioni nazionali, i consiglieri comunali lametini si ritrovano simbolicamente online in un video messaggio per incoraggiare la cittadinanza a rispettare l’invito a restare a casa.

Senza distinzioni di maggioranza ed opposizione si susseguono gli incoraggiamenti dalle case dei vari eletti, i quali originariamente in questo mese di marzo si sarebbero dovuti trovare nella Sala Napolitano per discutere degli atti legati al bilancio di previsione (il cui termine per essere approvato ora dovrebbe essere fissato per fine aprile, ma verosimilmente ci potrà essere una nuova proroga).

Da Catanzaro anche Saverio Mirarchi, presidente del Comitato Regionale Calabria Lega Nazionale Dilettanti, lancia il proprio messaggio: «l’emergenza nazionale, ma ormai di fatto mondiale, che ci ha colpiti in queste ultime settimane cambiando le nostre abitudini quotidiane, ha determinato a livello sportivo qualcosa che mai era accaduto prima. La velocità con cui il virus si è propagato ed i decessi che purtroppo ha provocato in tutto il territorio italiano, hanno cambiato anche il nostro approccio all’attività agonistica».

Mirarchi passa poi ad analizzare come «la fermezza con la quale il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha messo in atto provvedimenti di sospensione dei campionati e di tutte le attività, naturalmente condivisa senza un benché minimo dubbio, è stata apprezzata da tutti gli attori protagonisti del nostro mondo. La salute prima di ogni cosa: è questo il messaggio che si è voluto trasmettere, un messaggio che per quanto possa sembrare semplice e banale, è diventato oggi più che mai importante e prioritario».

Per tale ragione il presidente rivolge «un sincero ringraziamento a tutte le società calabresi, ai calciatori, ai collaboratori tutti, che hanno condiviso la scelta, con tutte le difficoltà che essa ha comportato. Complimenti anche a tutti coloro che con video messaggi condivisi sui social hanno sensibilizzato l’opinione pubblica a tenere i comportamenti corretti che le istituzioni ci hanno raccomandato. Grazie alle redazioni giornalistiche sportive che attraverso approfondimenti e trasmissioni dedicate hanno dato voce e spazio a tutto il mondo dilettantistico regionale: ascoltare le considerazioni degli addetti ai lavori è stato indubbiamente un momento di confronto utile a comprendere i diversi punti di vista».

Mirarchi mette in luce come «ci siamo uniti, siamo stati una comunità e da qui ripartiremo, più forti di prima. Contiamo, appena l’emergenza sarà terminata, di riprendere tutti i campionati: speriamo in nessun annullamento della stagione, in nessuna classifica congelata, in nessuna ipotesi di play off e play out allargati. Niente di tutto ciò. E’ nostra auspicio portare a termine la stagione nel modo più regolare possibile, facendo disputare tutte le giornate di gare rimaste anche utilizzando i turni infrasettimanali, vorrebbe dire che abbiamo vinto questa nostra difficile partita. Certo, sarà richiesto un sacrificio importante a tutte le società ed a tutti i tesserati, ma siamo convinti di trovare una collaborazione incondizionata».

L’appello finale «è quello di mantenere questa coesione, di non perderla in virtù di un risultato negativo o di un torto subito: uniti si vince ed a vincere sarà la Calabria intera. Abbiamo capito che nella vita ci sono delle priorità e che lo sport serve a divertirsi, ad avere una vita sana e ad essere in competizione, certo, ma con i principi fondamentali di lealtà e rispetto, delle regole e dell’avversario, oggi più che mai. Un insegnamento che ci fa guardare al futuro con rinnovata fiducia nel nostro mondo. Ci vedremo presto, pronti a ripartire più forti di prima».