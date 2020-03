Da Lamezia Benecomune si ricorda che «in un momento drammatico per tutto il Paese, oggi, 21 marzo, ci uniamo nel ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, nella giornata promossa da Libera contro le mafie e Avviso Pubblico»

Si citano i lametini «Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte, Antonio Raffaele Talarico, Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, Francesco Ferlaino, Gennaro Ventura. Ricordiamo le donne e gli uomini che hanno pagato il prezzo più alto, quello della vita, per una società più giusta, libera dalla mafia e dalla mafiosità».

Infine si rammenta che «quest’anno non ci saranno manifestazioni pubbliche, ma il ricordo delle vittime innocenti, soprattutto in questo momento, è un monito per tutti noi, per essere sempre più “comunità” e assumerci in maniera collettiva le responsabilità di questa fase di emergenza. La memoria si traduca sempre in un impegno quotidiano da portare avanti contro ogni forma di prevaricazione criminale e di ingiustizia».