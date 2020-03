I consiglieri comunali lametini votano ospedale di Lamezia, Regione ed Asp per il Covid-19 attuano altri percorsi

Mentre Regione ed Asp di Catanzaro proseguono sul progetto già annunciato ed avviato, il consiglio comunale di Lamezia «apprezza e sostiene in maniera unanime la proposta del dottore Cesare Perri che nei giorni scorsi, attraverso una lettera aperta alla presidente Santelli, ha proposto l’individuazione dell’ospedale di Lamezia per la realizzazione immediata di un centro regionale per il Covid-19, utilizzando una struttura molto grande del presidio ospedaliero già pronta e che oggi presenta alcuni locali vuoti o in disuso».

Se tale struttura sta sorgendo a Catanzaro, con macchinari già installati, i consiglieri comunali lametini nuovamente ricordano che «l’ospedale di Lamezia, per la sua collocazione geografica e per il fatto di disporre già di una struttura ampia e moderna, può porsi a servizio di tutta l’area centrale della Calabria e potenzialmente di tutta la Regione. Lo può fare nell’immediato come centro attrezzato per l’emergenza ormai in atto, ma soprattutto nel prossimo futuro quando si dovrà necessariamente pensare ai pazienti guariti da Covid-19 che dovranno svolgere, in un contesto adeguato, un percorso di recupero pieno, soprattutto per via delle conseguenze respiratorie che potrebbero essere provocate dal virus. Lamezia e il suo ospedale possono svolgere una funzione importante al servizio di tutti i pazienti calabresi».

Gli stessi consiglieri per altro dichiarano di aver «accolto positivamente l’annuncio da parte della presidente della Regione dell’allestimento di una struttura modulare con 80 posti di terapia intensiva e subintensiva a Germaneto. In questo momento ogni intervento è prezioso. Senza alcuna rivendicazione, ma con spirito collaborativo si rappresenta che il nostro ospedale, dotato già di un reparto di malattie infettive e di locali che possono essere attrezzati in breve tempo, può offrire un ulteriore prezioso e qualificato supporto. Ci appelliamo come consiglio comunale alla presidente Santelli e alla task force istituita perché le potenzialità del nostro presidio ospedaliero possano essere adeguatamente valorizzate da subito a servizio dell’area centrale della Calabria».

Se non fosse che l’Asp di Catanzaro ha previsto nell’ospedale di Lamezia Terme 8 posti di terapia intensiva e 26 subintensiva, mentre rimane il problema Dpi.